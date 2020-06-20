أقيمت المباراة على استاد "فالمر" معقل برايتون وكانت الأمور تسير في مصلحة المدفعجية في البداية إذ وضعهم الإيفواري نيكولاس بيبي في المقدمة بتسجيله أول أهداف اللقاء في الدقيقة 68، قبل أن يستعيد برايتون الذي يصارع للهروب من الهبوط، التوازن سريعاً بإدراكه التعادل في الدقيقة 75 عن طريق لويس دينك، وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع تمكن نيال موباي من تسجيل هدف الفوز القاتل لبرايتون في الدقيقة 95.

الانتصار مثل طوق النجاة لبرايتون الذي رفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق 5 نقاط فقط عن أول المراكز المهددة بالهبوط، في المقابل تجمد رصيد أرسنال عند 40 نقطة عقب تلقيه الخسارة الثانية على التوالي وكانت الأولى الأربعاء الماضي أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة.

وهي الخسارة الثامنة للفريق اللندني هذا الموسم مقابل 9 انتصارات فقط و13 تعادل، فأصبحت آمال الفريق ضعيفة جداً لإدراك أي من المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية في الموسم القادم.

أحداث المباراة

.وكان أرسنال الطرف الأفضل وكاد يفعلها بتسديدة لقائده الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ من خارج المنطقة (6)، وحرمت العارضة زميله بوكايو ساكا من هدف بردها تسديدته القوية الرائعة من خارج المنطقة (8)، وتألق الحارس الأسترالي ماتيو ريان في إبعاد كرة من باب المرمى إثر محاولة رأسية للفرنسي ألكسندر لاكازيت (31).

وتعرض أرسنال لضربة موجعة بإصابة حارس مرماه الألماني بيرند لينو في ركبته اليمنى اثر احتكاك مع المهاجم موباي داخل المنطقة، فترك مكانه للارجنتيني إميليانو مارتينيز (40).

وأنقذ مارتينيز مرماه من هدف محقق بتصديه ببراعة لتسديدة الاسترالي آرون موي من خارج المنطقة (42).

وتابع أرسنال أفضليته في الشوط الثاني وتوغل أوباميانغ داخل المنطقة وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس (48). وسجل أوباميانغ هدفا ألغاه الحكم مارتن أتكينسون بداعي التسلل بعد اللجوء لتقنية المساعدة بالفيديو "في آيه آر" (52).

وتابع ريان تألقه بتصديه لتسديدة أخرى لأوباميانغ من مسافة قريبة وحولها إلى ركنية لم تثمر (65).

ونجح بيبي في افتتاح التسجيل بتسديدة رائعة بيسراه من داخل المنطقة أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس ريان (68)، لكن برايتون أدرك التعادل عبر المدافع دانك مستغلا كرة حاول المدافع روب هولدينغ تشتيتها من باب المرمى (75).

وحرم ريان أوباميانغ من هز شباكه بتصديه لتسديدته القوية من خارج المنطقة (80)، قبل أن يفعلها موباي في الوقت بدل الضائع بعد لعبة مشتركة مع آرون كونولي داخل المنطقة فسدد الكرة قوية داخل المرمى.