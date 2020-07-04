ومثلت الخسارة ضربة قوية لآمال وولفرهامبتون الملقب بالذئاب في إنهاء الموسم الحالي في المربع الذهبي.

وسجل الصاعد بوكايو ساكا البالغ عمره 18 عاماً أول هدف له في الدوري الإنكليزي بإحرازه هدف التقدم لآرسنال في الدقيقة 43 قبل أن يسجل الكسندر لاكازيت هدف التعزيز في الدقيقة 86.

وهذا هو الهدف الأول للاكازيت خارج قواعده "ملعب الإمارات" في الدوري الممتاز منذ شباط/فبراير 2019 تحديداً عندما أحرز في شباك هيدرسفيلد تاون، علماً بأن آخر عشر أهداف سجلها اللاعب في البطولة كانت على أرض الآسنال.

ورفع المدفعجية رصيدهم من النقاط إلى 49 نقطة في المركز السابع بفارق ثلاث نقاط خلف وولفرهامبتون تحديداً الذي تجمد رصيده عند 52 نقطة في المركز السادس..