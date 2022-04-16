وسجل الهدف الوحيد البولندي يان بيدناريك (44).

وبهذه الخسارة تراجع أرسنال إلى المركز السادس مع 54 نقطة ومباراة أقل، فيما بقي الباب مفتوحاً أمام وست هام لتشديد الضغط على يونايتد وتوتنهام وأرسنال، في حاول فوزه على ضيفه بيرنلي الأحد.

وفي مباراة أخرى جرت اليوم فاز برينتفورد على مستضيفه واتفورد 2-1.

الدنماركي كريستيان نور غارد منح السبق للزوار بهدف عند الدقيقة الخامسة عشرة، قبل أن يدرك النجيري إمانويل دينيس التعادل لاصحاب الدار في الدقيقة الخامسة والخمسين، وفي الأنفاس الأخيرة من المواجهة خطف السويدي بْونتوس جانسون هدف الفوزه لزائر برينتفورد.

برينتفورد صار رصيده 39 نقطة في المركز 11، أما واتفورد فتوقف رصيده عند النقطة 22 في المركز 19.

