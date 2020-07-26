

انتصر أرسنال على ضيفه واتفورد 3-2 اليوم الأحد في المرحلة الثامنة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز ليجبر الخاسر على الهبوط.

وكان فوز واتفورد سيضمن له البقاء بسبب تعادل أستون فيلا مع وست هام 1-1، لكن رصيده توقف عند 34 نقطة في المركز التاسع عشر بفارق الأهداف عن بورنموث الثامن عشر ونقطة عن أستون فيلا السابع عشر الذي ضمن البقاء.

وسجّل لصالح أرسنال الذي أنهى موسمه في المركز الثامن بـ56 نقطة، كل من الغابوني أوباميانغ ( 5 من ركلة جزاء)، وأضاف الثاني (33) والاسكتلندي تيرني (24)، فيما تكفل ديني من ركلة جزاء (43) وويلبيك (66) بهدفي واتفورد.