قال مالكا النادي ستان وجوش كرونكي في بيان "قدم راؤول مساهمة كبيرة في الوقت الذي أمضاه معنا وسيبقى دوماً جزءاً من عائلة أرسنال".

من جهته، أكد الإسباني في البيان عينه "أنا فخور وسعيد بالمساهمة التي قدمتها في السنوات الثلاث الأخيرة".

لكن هذا الرحيل يبدو كعقوبة لسانليهي بعد اشارة موقع شبكة "اي اس بي ان" الرياضية أن "تحقيقاً داخليا" فتحه "المدفعجية" حول انتقال اللاعب الإيفواري نيكولا بيبيه الصيف الماضي من ليل الفرنسي.

لكن مبلغ 80 مليون يورو الذي انفقه النادي على الإيفواري الدولي لم يكن متناسباً مع القيمة السوقية للاعب، خصوصاً بالنسبة لناد ادعى محدودية موارده المالية في سوق الانتقالات.

وانضم سانليهي إلى أرسنال في 2018 بعد عمله لعشر سنوات مديراً لكرة القدم في نادي برشلونة الاسباني، لكن انتداباته الى ملعب الامارات، باستثناء المهاجم الغابوني بيار إيمريك أوباميانغ والحارس الالماني برند لينو، وصفت بالمخيبة.

ومن بين الصفقات الفاشلة التعاقد مع المدرب مواطنه أوناي إيمري الذي أقيل من منصبه في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ولو أن جزءاً من المسؤولية يقع على الألماني سفن ميسلينتات المسؤول عن التعاقدات القادم في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 قبل رحيله في شباط/فبراير 2019.





