وضرب أرسنال الذي كان يمني النفس باستعادة التوازن عقب الخسارة أمام شيفيلد يونايتد صفر-1 في المرحلة الماضية، بقوة في بداية المباراة وسجل هدفين في مدى 106 ثوان، الأول عبر مدافعه اليوناني سقراطيس باباستاثوبولوس بتسديدة من مسافة قريبة (7)، والثاني بواسطة المدافع البرازيلي دافيد لويز عندما تهيأت أمامه كرة بعد ركلة ركنية تابعها بسهولة داخل المرمى الخالي (9).

لكن كريستال بالاس قلص الفارق من ركلة جزاء تأكدت من خلال تقنية "VAR" إثر عرقلة الإيفواري لويس زاها داخل المنطقة من المدافع كالوم تشامبرز انبرى لها الصربي لوكا ميليفوييفيتش بنجاح (32)، قبل أن يدرك له الدولي الغاني جوردان أيوو التعادل في الدقيقة 52.

من جهته، استعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات بفوزه الكبير والثمين على مضيفه نوريتش سيتي 3-1.

وهو الفوز الأول لمانشستر يونايتد بعد تعادلين وخسارتين والثالث هذا الموسم والاول خارج قواعده، فرفع رصيده إلى 13 نقطة وصعد إلى المركز السابع.

ومنح الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي التقدم للضيوف بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة (21) مسجلاً الهدف الـ2000 لمانشستر يونايتد في الدوري.

وحصل مانشستر يونايتد على ركلة جزاء بعد اللجوء الى تقنية المساعدة بالفيديو اثر عرقلة الويلزي دانيال جيمس داخل المنطقة من المدافع بن غودفراي فانبرى لها ماركوس راشفورد وتصدى لها الحارس الهولندي تيم كرول (29).

لكن راشفورد عوض بعد دقيقة واحدة اثر تلقيه كرة خلف الدفاع من جيمس فتوغل داخل المنطقة ولعبها بيمناه على يسار الحارس كرول (30).

وحصل مانشستر يونايتد على ركلة جزاء ثانية بعد اللجوء لتقنية المساعدة بالفيديو اثر لمسة يد على تود كانتويل فانبرى لها الفرنسي انطوني مارسيال وتصدى لها الحارس الهولندي أيضا (44).

وبات كرول أول حارس مرمى يتصدى لركلتي جزاء في مباراة واحدة منذ مواطنه مارتن ستيكيلنبورغ مع إيفرتون ضد مانشستر سيتي في تشرين الأول/أكتوبر 2016.

وبدوره عوَّض مارسيال إهدراه ركلة الجزاء بتسجيله الهدف الثالث عندما تلقى كرة بالكعب من راشفورد وتابعها ساقطة فوق الحارس من مسافة قريبة (73).

وقلص أونيل هرنانديز الفارق بتسديدة من داخل المنطقة على يسار الحارس الإسباني دافيد دي خيا (88).

وفي مباراة أخرى، انتزع ولفرهامبتون نقطة ثمينة من مضيفه نيوكاسل عندما أرغمه على التعادل 1-1.

وكان نيوكاسل في طريقه لتحقيق فوزه الثالث هذا الموسم عندما تقدم بهدف لمدافعه جمال لاسيل منذ الدقيقة 37، بيد أن ولفرهامبتون أدرك التعادل في الدقيقة 73 عبر مدافعه الإسباني جوني كاسترو.