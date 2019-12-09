وعانى أرسنال في الشوط الأول كثيراً، فأنهاه متأخراً بهدف من الإيطالي أنجيلو أوغبونا.

لكن في الشوط الثاني قلب لاعبو المدرب السويدي المؤقت فريدريك ليونبيرغ، وسجلوا 3 أهداف في أقل من 10 دقائق.

وقع على الأهداف البرازيلي الشاب غابرييل مارتينيلي 60، والإيفواري نيكولاس بيبي 66، والكابتن الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ 69.

وبهذه المباراة أنهى المدفعجية صيامهم عن تحقيق الفوز لسبع مباريات سابقة في الدوري، وتسع في بشكل عام، في سلسلة هي الاسوأ له منذ 42 عاماً وتحديداً منذ عام 1977.

وصار رصيد أرسنال 22 نقطة في المركز التاسع، بينما توقف رصيد وست هام 16 في المركز 16.