والانتصار هو الأول لأرسنال خارج ملعبه في الدوري منذ تغلبه على مستضيفه بورنموث (1-2) في الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وكان المدفعجية قد تلقوا هزيمة خارج ملعبهم في المرحلة الماضية من مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ونجح النادي اللندني في أن ينهي الشوط الأول من مباراة في الدوري خارج ملعبه متقدماً بهدفين للمرة الأولى منذ آب/أغسطس 2016 ضد واتفورد (3-صفر)، وذلك بفضل النيجيري أليكس أيوبي في الدقيقة 16 والفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 44 الذي رفع رصيده إلى 10 أهداف في الدوري هذا الموسم.

ولم يتمكن فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري من البناء على النتيجة التي حققها في الشوط الأول، بل اهتزت شباكه بهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعدما حول مدافعه البوسني سياد كولاشيناتش الكرة في شباكه عن طريق الخطأ.

ورفع أرسنال رصيده إلى 50 نقطة في المركز السادس بفارق نقطة عن يونايتد الرابع مؤقتاً وبفارق الأهداف فقط عن تشيلسي الخامس والذي تنتظره مواجهة قوية أمام مانشستر سيتي غداً.

وبعدما اعتقد أنه أنقذ نقطة هامة جداً لصراع البقاء بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، سقط ساوثهامبتون أمام ضيفه كارديف سيتي، الحزين لمصرع لاعبه الجديد الأرجنتيني إيميليانو سالا في حادثة سقوط الطائرة التي كانت تقله الى العاصمة الويلزية، 1-2 بعدما تلقى هدفاً في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عبر الدنماركي كينيث زوهوري.

وتراجع ساوثهامبتون إلى المركز الثامن عشر برصيد 24 عقب الفوز الهام الذي حققه بيرنلي على مضيفه برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف إذ ارتقى بيرنلي للمركز الخامس عشر محققاً فوزه الرابع في آخر سبع مباريات مقابل 3 تعادلات.

وأحرز كريس وود ثنائية لبيرنلي في الدقيقتين 26 و61 ثم اضاف آشلي بارنس الهدف الثالث في الدقيقة 74 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل شان دوفي هدف برايتون الوحيد،

وأصبح برايتون يتقدم على بيرنلي تحديداً بفارق الأهداف فقط في المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة.

ومني إيفرتون بهزيمته الثالثة توالياً، وجاءت على يد مستضيفه واتفورد صفر-1، فيما انتهت مواجهة الجارين اللندنيين كريستال بالاس ووست هام بالتعادل 1-1.

