وبعد أقل من سنتين على التعاقد معه، جاء قرار إقالة المدير الفني الإسباني عقب خسارة أرسنال أمام ضيفه أينتراخت فرانكفورت الألماني (1-2) ضمن منافسات المجموعة السادسة من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الخميس.

وكان أرسنال يحتاج إلى التعادل فقط كي يضمن تأهله غير أنّ خسارته أجلت الحسم وضاعفت من سخط جماهير "المدفعجية" التي طالبت برحيل المدرب أوناي ايمري وقد رفعت أي الجماهير يافطات "إيمري خارجاً".

ولم يفز الفريق في آخر 7 مباريات في مختلف المسابقات وهي أسوأ سلسلة له منذ عام 1992.

ومنذ وصوله في آيار/مايو 2018 بعد إقالته من باريس سان جيرمان الفرنسي، قاد المدرب الباسكي البالغ 48 عاماً أرسنال إلى نهائي الدوري الاوروبي لكنه فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.