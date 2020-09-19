

وافتتح أرسنال التسجيل أولاً بفضل الفرنسي لاكازيت بعدما وصلته الكرة من الغابوني أوباميانغ (25).

وانتظر وست هام حتى الدقيقة الخامسة والأربعين حتى يدرك التعادل عبر نجمه أنطونيو، لكن البديل نكيتيه أعاد أرسنال للمقدمة مستثمراً تمريرة الإسباني سيبايوس (85).

وفاز أرسنال في مباراته الأولى على فولهام بنتيجة كبيرة 3-0 بينما تكبد وست هام اليوم الخسارة الثانية بعد أن هزمه نيوكاسل 2-0 في الجولة الأولى.

وأجرى الإسباني أرتيتا بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية التي لعبت أمام فولهام بتركه المصري محمد النني ومايتلاند على دكة البدلاء.