أقيمت المباراة على ملعب سيلهرست بارك في افتتاح مباريات المرحلة الأولى من البطولة، وافتتح التسجيل للمدفعجية مهاجمه غابرييل مارتينيلي في الدقيقة 20، قبل أن يضيف مارك غيهي هدف أرسنال الثاني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 85.

انطلاقة قوية للمدفعجية

بدأ أرسنال المباراة باندفاع هجومي واضح وأضاع البرازيلي الشاب غابرييل مارتينيلي فرصة إحراز هدف مبكر بعد أن تهيأت له الكرة تماماً إثر تصدي حارس مرمى كريستال بالاس فيسنتي باناديرو لتسديدة غابرييل جيسوس إلا أن كرته ذهبت بجوار القائم الأيسر للحارس.

وفي الدقيقة 20 مرر الوافد الجديد على صفوف أرسنال، الأوكراني أوليكساندر زينشينكو كرة رائعة برأسه انقض عليها مارتينيلي برأسه معلناً أول أهداف أرسنال والموسم الحالي من الدوري الإنكليزي بشكل عام.

واستفاق كريستال بالاس عقب ذلك محاولاً إحراز هدف التعادل إلا أن رامسدايل حارس المدفعجية تصدى لأخطر كرات أصحاب الأرض في الدقيقة 42 إثر ضربة رأس متقنة من مهاجم بالاس أودسون إدوارد، فانتهى الشوط الأول بتقدم مستحق لأرسنال بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني مال الضيوف إلى الدفاع أمام استفاقة أصحاب الأرض ومحاولتهم لإدراك التعادل إلا أن تألق الحارس رامسدايل حال دون اهتزاز شباكه.

وفي الدقيقة 85 ذهبت الكرة إلى ساكا فتوغل داخل منطقة الجزاء ثم سددها عرضية قوية اصطدمت برأس مدافع كريستال بالاس مارك غيهي وذهبت إلى المرمى معلنة فوز مهم لأرسنال بهدفين دون رد ليحقق فريق شمال لندن انطلاقة رائعة في الموسم الجديد.

