وتمكن أرسنال من خطف فوز صعب خارج أرضه أمام وولفرهامبتون 1-0 يوم الخميس في المرحلة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتعثر أرسنال بالتعادل أمام بيرنلي في الجولة الماضية كما خسر من مانشستر سيتي بهدف دون رد بداية العام إضافة لسلسلة من النتائج السلبية في البطولات الأخرى قبل أن يحقق أول فوز له هذا العام أمام وولفرهامبتون.

وسجّل المدافع البرازيلي غابرييل ماغالهيس هدف اللقاء الوحيد (25) كما تعاون مع رفاقه على حماية مرمى أرسنال عقب طرد مواطنه غابرييل مارتينيلي (69) بتلقيه الإنذار الأصفر الثاني.

وقفز أرسنال للمركز الخامس بـ39 نقطة متفوقاً على مانشستر يونايتد بفارق الأهداف فيما توقف رصيد الخاسر عند 34 نقطة في المركز الثامن.