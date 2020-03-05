وتعرض توريرا (24 عاماً) للإصابة خلال التحام مع مدافع بورتسموث جيمس بولتون في بداية المباراة وخرج اللاعب القادم من أوروجواي محمولاً على محفة بعد تلقيه العلاج.

وبعد ذلك شوهد اللاعب وهو يغادر الاستاد بينما يسير بمساعدة عكازين وقد ضعت قدمه اليمنى في حذاء خاص للحماية.

ولم يحدد أرسنال موعداً لعودة لاعبه إلى التشكيلة لكنه قال إنه ينتظر خضوع لاعبه "لمزيد من الفحوص" قبل وضع خطة للتعافي.

وسيلتقي أرسنال مع شيفيلد يونايتد في دور الثمانية لكأس إنكلترا في وقت لاحق من الشهر الجاري كما سيلتقي مع ضيفه اللندني وست هام يونايتد في الدوري الإنكليزي الممتاز بعد غد السبت.