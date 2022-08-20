وتناوب على تسجيل أهداف "المدفعجية" كل من النرويجي مارتن أوديغارد (5 و11) والفرنسي ويليام صاليبا (54).

وبذلك رفع أرسنال رصيده إلى 9 نقاط في صدارة البريميرليغ محقّقًا العلامة الكاملة إلى حد الآن.

في المقابل تجمّد رصيد بورنموث عند 3 نقاط في المرتبة الرابعة عشرة.

وهذه المرة الأولى التي يفوز فيها أرسنال في مبارياته الثلاث الأولى في الدوري منذ موسم 2004-2005 عندما كان يشرف عليه الفرنسي أرسين فينغر.

كما أنها المرة الأولى التي يسجّل فيها فريق "الغانرز" 9 أهداف في مبارياته الثلاث الأولى منذ موسم 2010-2011.



