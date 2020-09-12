ووجّه أرسنال بقياة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا إنذاراً شديداً لمنافسيه بفوزه على مضيفه فولهام 3-0 اليوم السبت في افتتاح مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وكان البرازيلي ويليان القادم من تشيلسي نجم المباراة دون منازع بإسهامه بأهداف أرسنال الثلاثة والتي تناوب على تسجيلها كلّ من الفرنسي ألكسندر لاكازيت (8) والبرازيلي غابرييل (49) والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ (57).



واشترك المصري محمد النني من البداية في أول مباراة له في المسابقة كأساسي بعد أن أعير إلى بشيكتاش التركي في الموسم المنصرم.

وقدم النني أداءً جيداً إلى حد كبير إذ شكّل مع السويسري غرانيت تشاكا سداً منيعاً في خط الوسط وكان لكراته الطويلة الدقيقة دوراً في التخلص من الضغط الذي حاول فولهام العائد إلى الدوري الممتاز فرضه في بعض فترات المباراة.



فرض أرسنال إيقاعه على الشوط الأول للمباراة بفضل خبرته، في وقت عانى صاحب الأرض لتهديد مرمى ضيفه واختراق دفاعه الصلب.



ودوّن المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت اسمه في كتاب الموسم الجديد للدوري الممتاز، بتسجيله باكورة الأهداف مستغلا تمريرة من أوباميانغ إلى السويسري غرانيت تشاكا ومنه كرة في العمق، فشل المدافع الأميركي تيم ريام في تشتيتها لتصل إلى ويليان فسدد كرة صدها الحارس السلوفاكي ماريك روداك وارتدت منه إلى لاكازيت المتربص أمام المرمى الخالي حوّلها إلى الشباك (8).



وكاد ويليان المميز أن يفتتح رصيده بقميصه الجديد ويضاعف النتيجة غير أن تسديدته من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بأسفل القائم الأيمن (27).



وعلى غرار سيناريو الشوط الأول لم يتأخر أرسنال في زيادة غلته في الثاني بعد مرور أربع دقائق من صافرة البداية، بعدما ارتقى المدافع غابرييل لركنية نفذها مواطنه ويليان فاصطدمت بكتفه الأيسر ودخلت بين قدمي الحارس روداك ومنه إلى الشباك (49).



جاء الثالث من هجمة مرتدة سريعة بدأها ويليان بتمريرة في العمق للغابوني أوباميانغ الذي دخل منطقة الجزاء وسدد كرة بقدمه اليمنى من الجانب الأيسر استقرت في الجهة المعاكسة للمرمى (57).

