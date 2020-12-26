خرج أرسنال من "عنق الزجاجة" عقب فوزه الكبير على ضيفه تشيلسي 3-1 اليوم السبت في الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.



ولم يكن أشد المتفائلين بالغانرز يتوقع الفوز بهذه النتيجة حتى أنّ مدربه الإسباني أرتيتا كان مهدداً بالإقالة في حال خسارته للمباراة.

وكسر الفرنسي لاكازيت التوازن في أول نصف ساعة بافتتاحه التسجيل لصالح أرسنال من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة والثلاثين قبل أن يضيف السويسري تشاكا الهدف الثاني من تسديدة رائعة قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول.

وأنهى الواعد ساكا (19 عاماً) آمال تشيلسي بالعودة عندما أضاف الهدف الثالث (56) بكرة خادعة.

ووقعّ أبراهام على هدف تشيلسي الشرفي قبل 5 دقائق من نهاية المواجهة وكاد جورجينيو يذلل الفارق في الوقت بدل الضائع لكن الألماني لينو تصدى لركلة الجزاء التي نفذها اللاعب الإيطالي.

ورفع أرسنال رصيده إلى 17 نقطة محققاً فوزه الأول في المسابقة منذ التغلب على مانشستر يونايتد بهدف نظيف بداية الشهر الفائت فيما توقف رصيد تشيلسي عند 25 نقطة مبتعداً بفارق ست نقاط عن ليفربول المتصدر مع مباراة أقل للأخير.