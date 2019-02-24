كان أرسنال المستفيد الأبرز في نهاية المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز، اذ استغل تعثر مانشستر يونايتد بالتعادل السلبي أمام ليفربول وتأجيل مباراة جاره تشيلسي مع برايتون بسبب خوض الأول نهائي كأس الرابطة ضد مانشستر سيتي، فعاد إلى المركز الرابع بفوزه المريح الأحد على ضيفه ساوثهامبتون بهدفي الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 6 والأرميني هنريك مخيتاريان في الدقيقة 17.

ودفع المدرب الإسباني أوناي إيمري بلاكازيت أساسياً بعد غيابه عن مباراة باتي بوريسوف البيلاروسي الخميس في إياب دور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، والتي ضمن فيها العبور لثمن النهائي.

وكان الفرنسي عند حسن ظن مدربه بتسجيله هدفه الحادي عشر في الدوري، إذ افتتح التسجيل محولاً بالكعب تسديدة من مخيتاريان.

وعزز الأرميني تقدم فريقه بكرة زاحفة أسكنها الشباك بعد تمريرة عرضية داخل المنطقة من النيجيري أليكس أيوبي الذي وصلته الكرة إثر خطأ فادح في التشتيت من حارس الفريق الضيف أنغوس غان في الدقيقة 17.

