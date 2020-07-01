وسجل الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ ثنائية رفع بها رصيده إلى 19 هدفاً هذا الموسم ولحق بمهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي إلى صدارة لائحة الهدافين.

ومنح أوباميانغ التقدم لارسنال مستغلاً خطأ فادحاً للحارس الهولندي تيم كرول في تشتيت الكرة فانتزعها منه وتابعها داخل المرمى الخالي (33).

وأضاف السويسري غرانيت تشاكا الهدف الثاني بعد أربع دقائق بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة بعد تمريرة من أوباميانغ.

وسجل أوباميانغ هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة (67)، قبل أن يختم البرتغالي سيدريك سواريش المهرجان بتسديدة قوية من خارج المنطقة (81).

وصعد أرسنال إلى المركز السابع مؤقتاً برصيد 46 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام جاره توتنهام الذي يحل ضيفاً على شيفيلد يونايتد الخميس في ختام المرحلة، فيما تجمد رصيد نوريتش عند 21 نقطة في المركز الأخير.