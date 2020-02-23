سجل بيير-إيمريك أوباميانغ هدفين ليقود أرسنال للفوز 3-2 على إيفرتون، اليوم الأحد، في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وضع دومينيك كالفرت-لوين إيفرتون في المقدمة في الدقيقة الأولى بركلة هوائية بعد دفاع سيء من ديفيد لويز لكن رد فعل أرسنال كان جيداً حيث منح المهاجم الصاعد إيدي نكيتيا، الذي بدأ أساسياً على حساب ألكسندر لاكازيت، التعادل لأرسنال في الدقيقة 27 وبعدها بست دقائق سجل أوباميانغ هدف التقدم.

وتعادل البرازيلي ريتشارليسون لإيفرتون قبل انتهاء الشوط الأول لكن أرسنال عاد للتقدم في بداية الشوط الثاني من ضربة رأس أوباميانغ بعد تمريرة نيكولاس بيبي العرضية.

ورفع أرسنال رصيده إلى 37 نقطة في المركز التاسع بفارق 7 نقاط عن المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 36 نقطة وتراجع إلى المركز الحادي عشر.