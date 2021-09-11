وسجل الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ في الدقيقة 66 هدف المباراة الوحيد.

ودخل أرسنال المباراة وهو في المركز الأخير في أسوأ بداية موسم للمدفعجية في الدوري منذ 67 عامًا.

وخفف مدربه الاسباني ميكل أرتيتا الضغط على نفسه كونه يواجه خطر الإقالة من منصبه، حيث أوردت تقارير إعلامية أن الإسباني مُنح أربع مباريات أخرى في الدوري لإنقاذ منصبه.

وحذا ولفرهامبتون حذو أرسنال وحقق فوزه الأول هذا الموسم عندما تغلب على مضيفه واتفورد بهدفين نظيفين سجلهما التشيلي فرانيسكو سييرالتا (74 خطأ في مرمى فريقه) والكوري الجنوبي هوانغ هي تشان (83).

وخسر برنتفورد أمام ضيفه برايتون صفر-1.

