

وبعد تأجيل 5 مباريات كانت مقررة السبت، تلافت مباراة ليدز وأرسنال على ملعب "إيلاند رود" هذا المصير، وتمكن رجال المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا من تحقيق الفوز الثالث تواليًا ليعزّز "غانرز" موقعهم في المركز الرابع بـ32 نقطة، متقدمين بفارق أربع نقاط على وست هام الخامس وخمس على مانشستر يونايتد السادس.



ومنذ خسارته مباراتين متتاليتين امام مانشستر يونايتد وإيفرتون، ردّ أرسنال بأفضل طريقة وتمكن من هزيمة ساوثهامبتون ووست هام قبل هذه المباراة.



وحسم الضيوف اللقاء منذ الشوط الأول بعد ثلاثة أهداف سريعة منها هدفان للبرازيلي غابريال مارتينيلي (16 و28) وأضاف ساكا الثالث (42) قبل أن يقلّص البرازيلي رافينيا النتيجة من ركلة جزاء (75)، لكن سرعان ما جاءه الرد عبر أميل سميث-رو الذي أضاف الهدف الرابع لأرسنال (84).



هيمن ارسنال على اللقاء بشكل كامل أمام فريق المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا القادم من هزيمة مذلة تاريخية على يد مانشستر سيتي (صفر-7)، وتمكن مارتينيلي من افتتاح التسجيل من تسديدة داخل المنطقة (16) قبل أن يمرّر السويسري غرانيت تشاكا كرة بينية ليستفيد منها اللاعب البرازيلي ويحرز هدفه الشخصي الثاني (28).



وأكدّ ساكا هيمنة "غانرز" على اللقاء بعد تسديدة ارتدت من حارس المرمى الفرنسي إيلان ميسلييه نحو الشباك (42).



واستطاع أصحاب الأرض تقليص النتيجة عبر البرازيلي رافينيا من ركلة جزاء (75) بعد عرقلة من لاعب أرسنال بن وايت على جو غيلهارت (73).



وأعاد أرسنال فارق الثلاثة أهداف سريعًا بفضل سميث-رو مستفيداً من تمريرة النروجي مارتن اوديغارد ليسدّدها "على الطاير" (84).



وتجمّد رصيد ليدز عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.