واستعاد أرسنال المركز الرابع برصيد 63 نقطة بفوزه على وست هام بعد قرابة ساعتين من اعتلاء توتنهام له، ليعيد الفارق بينهما إلى نقطتين قبل 3 مراحل من النهاية، مع مواجهة المرتقبة بينهما في لقاء مؤجل من المرحلة 22 في 12 الشهر الحالي.



كما ضيّق فريق "المدفعجية" الخناق على تشيلسي الثالث حيث لم يعد يتأخر عنه سوى بفارق 3 نقاط.

ومُني الـ "هامرز" بخسارتهم الأولى على أرضهم بعد مبارياتهم الست الأخيرة من دون هزيمة (4 انتصارات مقابل تعادلين) في أفضل سلسلة لهم في الدوري منذ عام 2015، عندما كانوا يخوضون مبارياتهم على ملعب "أبتون بارك".

وكان وست هام يمني النفس بالتحضر بشكل أفضل لاستحقاقه الأوروبي بعد أربعة أيام أمام أينتراخت فرانكفورت الألماني في إياب نصف نهائي "يوروبا ليغ" بعدما كان خسر على أرضه 1-2 ذهاباً.

من ناحيته وبعد 3 هزائم متتالية، واصل أرسنال صحوته بثالث انتصار توالياً في سلسلة بدأها أمام تشيلسي (4-2) ثم مر بمانشستر يونايتد (3-1) قبل التفوق على جاره الآخر وست هام.

افتتح "المدفعجية" التسجيل بباكورة أهداف مدافعه روب هولدينغ في الدوري بعدما قطع الأخير ركلة ركنية من بوكايو ساكا برأسية في شباك الحارس البولندي لوكاش فابيانسكي (39)، قبل أن يدرك وست هام التعادل بعد لعبة مشتركة بدأها ديكلان رايس إلى المدافع التشيكي فلاديمير كوفال على الجهة اليمنى ليمرر الأخير عرضية إلى جارود بوين فسيطر على الكرة وسدد بسرعة بيسراه في الشباك برغم اعتراض المدافع البرازيلي غابريال ماغاليش (45).

وفي لعبة برازيلية مشتركة منح غابريال ماغاليش من دون رقابة الفوز لفريقه برأسية بعد تمريرة من مواطنه المهاجم الشاب غابريال مارتينيلي (54)، في حين كاد إدوار نكيتيا أن يعزز النتيجة لكنه أهدر في الدقيقتين 72 و79.