وسجل ثلاثية المدفعجية كل من إيميل سميث رو (12) والغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ (28) وبوكايو ساكا (34) في المقابل دوّن الكوري الجنوبي هيونغ مين سون هدف توتنهام الوحيد في الدقيقة 79.

ويملك كل من أرسنال، العاشر، وتوتنهام (المركز 11)، 9 نقاط.

أرقام من المواجهة: الفوز رقم 600 لأرسنال في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز.

توتنهام يصبح ثاني فريق يفوز في أول ثلاث مباريات ثم يخسر في المباريات الثلاث التالية في موسم الدوري الإنكليزي الممتاز بعد ايفرتون في 1994-1993.

أعلى تقدم في النتيجة في نهاية الشوط الأول في تاريخ دربي شمال لندن ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز (3-0).

توتنهام يتلقى 3 أهداف على الأقل في 3 مباريات متتالية في الدوري الإنكليزي الممتاز لأول مرة منذ سبتمبر 2003.

المباراة رقم 400 لنونو إشبيريتو سانتو في كامل مسيرته التدريبية.

المباراة رقم 250 لهاري كاين في الدوري الإنكليزي الممتاز.

هاري كاين يفشل في التسجيل في 5 مباريات متتالية في الدوري الإنكليزي الممتاز لأول مرة منذ أغسطس 2016.

هوغو لوريس يعادل الرقم القياسي لعدد المباريات مع فريق واحد في تاريخ دربي شمال لندن ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز المسجل بإسم راي بارلور مع أرسنال برصيد 19 مباراة.

إميل سميث رو (21 عاماً و43 يوماً) يصبح أصغر لاعب يسجل لأرسنال في دربي شمال لندن ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز منذ أليكس أوكسليد تشامبرلين في أكتوبر 2014.

بوكايو ساكا (20 عاماً و21 يوماً) يصبح أصغر لاعب يسجل هدفاً ويصنع هدفاً آخر في دربي شمال لندن ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز.

وواصل فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا صحوته، إذ، وبعد ثلاث هزائم افتتاحية في أسوأ بداية للفريق في البرميرليغ، حقق ثلاثة انتصارات متتالية، في سيناريو معاكس لتوتنهام الذي مني بالهزيمة الثالثة تواليًا بعد مثلها انتصارات مع بداية الموسم.

وبدأ أرسنال المباراة بقوة وهدد باكرًا عبر أوباميانغ الذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس الفرنسي هوغو لوريس (7).

ولم يتأخر أصحاب الأرض لافتتاح التسجيل على ملعب الامارات بعد أن مرر ساكا (20 عامًا) عرضية إلى داخل المنطقة وصل إليها سميث رو وتابعها في الشباك (12).

واصل أرسنال ضغطه بتسديدة من الغاني توماس بارتي أبعدها لوريس (17)، قابلها في المقلب الآخر أول فرصة خطيرة لتوتنهام عبر يسارية لسون من زاوية ضيقة داخل المنطقة تصدى لها آرون رامسدايل (22).

وسجل أرسنال الهدف الثاني من هجمة مرتدة متقنة وصلت على إثرها الكرة إلى أوباميانغ في العمق، غمزها الى سميث رو بذكاء خادعًا اللاعب الذي يراقبه لينطلق الانكليزي إلى داخل المنطقة ويعيد كرة خالصة إلى الغابوني تابعها بيسراه إلى يسار لوريس (27). واحتفل بالهدف بالانزلاق واضعًا يديه بجانب جسمه على طريقة أسطورة الفريق الفرنسي تييري هنري المتواجد في المدرجات.

وفي حين كان ساكا منطلقًا نحو المرمى، حاول هاري كاين قطع الكرة منه إثر تدخل قام به بعد أن وصل من الخلف، إلا أن الكرة عادت إلى ساكا ليتابع الكرة في الشباك (34).

حاول فريق المدرب البرتغالي نونو إشبيرتو سانتو الذي وصل خلفًا لمواطنه جوزيه مورينيو المنتقل لتدريب روما الايطالي، العودة في المباراة، إلا أنه قوبل بتألق رامسدايل الذي تصدى لتسديدة قوية من كاين (61)، قبل أن تتاح فرصة أخرى للأخير بعد أن روض كرة جميلة إثر تمريرة خلف المدافعين من إريك داير حاول إسقاطها "لوب" مرت بجانب القائم (62).

وسجل سون هدف تقليص الفارق بتسديدة من داخل المنطقة (79) في حين تعملق رامسدايل مرة أخرى في إبعاده تسديدة قوية من البرازيلي لوكاس مورا التي غيرت مسارها بعد اصطدامها بالدفاع (90+2).

