وكان المدفعجية هم الأفضل أغلب أوقات المباراة، التي انتهى شوطها الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف وفي الشوط الثاني انقض قلب الدفاع غابرييل ماغاليس على كرة جاءته من ركلة ركنية نفذها بوكايو ساكا محرزاً هدف التقدم لأرسنال.

واستعاد آرسنال صدارته من مانشستر سيتي بعد أن رفع رصيده إلى 34 نقطة متقدماً بفارق نقطتين أمام سيتي حامل اللقب، بينما تجمد رصيد تشلسي الذي تلقى خسارته الثانية توالياً، عند 21 نقطة في المركز السابع.

ويعاني تشلسي أخيراً في الدوري المحلي حيث لم يفز في اخر 4 مباريات له فتعادل مرتين مع برنتفورد سلباً ومانشستر يونايتد 1-1 وخسر مرتين أمام برايتون 1-4 واليوم أمام أرسنال. اما اخر فوز فحققه فكان في 16 تشرين الأول/اكتوبر بفوزه خارج الديار على أستون فيلا بثنائية نظيفة.

أرسنال الطرف الأفضل

كان ارسنال الطرف الافضل معظم فترات المباراة في مباراة لم تشهد العديد من الفرص باستثناء واحدة خطيرة للضيوف عندما رفع البرازيلي غابريال مارتينيلي كرة متقنة داخل المنطقة فانسل مواطنه غابريال جيزوس من وراء مدافعي تشلسي وسدد كرة رأسية خارج الخشبات الثلاث والمرمى مشرع أمامه أواخر الشوط الأول.

وبعد بداية موقفة لجيزوس اثر انتقاله مطلع الموسم الحالي قادما من مانشستر سيتي، فأنه صام عن التسجيل في المباريات التسع الأخيرة لفريقه.

وفي الشوط الثاني، أخرج مدرب تشلسي غراهام بوتر مهاجمه الغابوني بيار إيميريك اوباميانغ لاعب أرسنال السابق وأشرك بدلا منه الألباني أرماندو بروخا. ونجح ارسنال في افتتاح التسجيل عندما رفع بوكايو ساكا الكرة من ركلة ركنية مرت على الجميع ليتابعها المدافع البرازيلي غابريال داخل الشباك من مسافة قريبة(63).

وأضاع صانع العاب أرسنال النرويجي مارتن أوديغارد فرصة جيدة لتعزيز تقدم فريقه عندما سدد كرة لولبية مرت إلى جانب القائم الأيمن (74).