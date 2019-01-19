سجّل هدفي المباراة الفرنسيان ألكسندر لاكازيت (د 14) ولوران كوسييلني (د 39).

وبات أرسنال على بعد ثلاث نقاط من جاره تشيلسي، صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال، وحقق الـ"غانرز" فوزهم الثاني فقط في المراحل الخمس الأخيرة، ملحقين بفريق المدرب الإيطالي ساري هزيمته الثانية في المراحل الثماني الأخيرة.

ولم تكتمل فرحة أرسنال في تجديد تفوقه على "استاد الإمارات" على تشيلسي الذي لم يفز في معقل جاره منذ 24 كانون الثاني/يناير 2016 (1-صفر)، إذ خسر جهود بيليرين الذي خرج من الملعب على حمالة.

التغطية المباشرة

لاعبو تشيلسي يحاولون في الدقائق العشر الأخيرة اختراق صفوف المدفعجية المنظمة لكن دون نجاح، لتنتهي المباراة بفوز رجال المدرب أوناي ايمري على رجال ماوريتسيو ساري بهدفين دون مقابل.

د 72 -مدرب أرسنال أوناي ايمري يدفع بالمصري محمد النني مكان هكتور بيليرين المصاب بعد أن كان أخرج رامسي ولاكازيت واستبدلهما بأينسلي مايتلاند نايلز واليكس ايوبي، في حين حل الفرنسي اوليفييه جيرو مكان وليان وباركلي مكان كوفاسيتش وكالوم هودسون اودوي مكان بيدرو لدى تشيلسي.

د 64- كاد أرسنال أن يقتل المباراة بهدف ثالث عبر كولاسيناتش ورامسي لكن حارس تشيلسي يتصدى قبل أن ينجح دفاع تشيلسي في إبعاد الخطر!

منذ مطلع الشوط الثاني، يحاول تشيلسي الضغط على منافسه واختراق خطوطه لكن دفاع أرسنال ينجح في مهمته، والنتيجة ما تزال تقدّم أصحاب الدار بهدفين نظيفين.

انتهاء الشوط الأول بتقدّم منطقي لأرسنال بهدفين دون مقابل

د 45- المدافع الإسباني ماركوس ألونسو يرتقي لركنية نفذها ويليان، لكن الكرة ترتد من القائم الأيمن للحارس لينو حارمة الـ"بلوز" من تقليص النتيجة في وقت قاتل!

د 39- الهدف الثاني لأرسنال! كوسييلني المتواجد داخل منطقة الجزاء، يستغل "تمريرة على الطائر" من سوكراتيس ويتابع الكرة بكتفه الأيمن داخل شباك تشيلسي!

د 37 - كاد أوباماينغ أن يضيف الهدف الثاني لأصحاب الأرض بتسديدة "أكروباتية" جميلة لكن الكرة أخطأت الخشبات الثلاث!

د 18- تشيلسي يرد على هجمات أرسنال بمحاولة خطيرة بعد أن مرر البرازيلي دافيد لويز كرة ذكية للإسباني بيدرو وحاول الأخير مخادعة حارس أرسنال لينو بكرة ساقطة، لكنها انحرفت عن المرمى بسنتيمرات قليلة!

د 14- ضغط أرسنال يثمر عن هدف مستحق أحرزه المهاجم الفرنسي لاكازيت بعد أن تلقى الكرة داخل منطقة تشيلسي وقام بمجهود فردي رائع بعد أن راوغ المدافعين ببراعة قبل أن يسكنها في مرمى الحارس كيبا !

د 13- رأسية قوية ومحكمة للمدافع فرنسي لوران كوسييلني وهو بمواجهة المرمى، لكن حارس تشيلسي كيبا اريزابالاغا يتصدى ببراعة.

د 8- رأسية لليوناني لسكوكراتيس على مرمى تشيلسي لكن الكرة تمر بجانب القائم الأيمن.

د 4- أولى الفرص الخطرة في الدقيقة الثالثة للمدفعجية بعد تمريرة دقيقة من المهاجم الفرنسي الكسندر لاكازيت إلى الغابوني بيار امريك أوباماينغ أمام المرمى لكن الأخير يفشل في ترجمة الهدف!

التشكيلتان