وسجّل جيسوس هدفي فريقه في الشوط الأول (23 و35)، محرزاً أول أهدافه الرسمية منذ انتقاله إلى صفوف الفريق الللندني قادماً من مانشستر سيتي خلال الصيف، فيما أضاف السويسري غرانيت تشاكا الهدف الثالث (55) بعدما كان الفرنسي ويليام صاليبا قلّص النتيجة لليستر بعدما سجّل هدفا في مرمى فريقه (53).

وبعدما قلّص جيمس ماديسون النتيجة مرة اخرى لليستر (74)، قضى على آماله ارسنال سريعا بهدف للبرازيلي غابريال مارتينيلي الذي سجّل هدفه الثاني هذا الموسم (75).

ورفع أرسنال رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب بالتساوي مع سيتي فيما يملك ليستر في رصيده نقطة يتيمة عقب تعادله في المرحلة الأولى أمام برينتفورد 2-2 في بداية مخيّبة لبطل عام 2016.

ودخل الفريق اللندني إلى اللقاء منتشياً بفوزه في المرحلة الأولى على كريستال بالاس 2-0، وسط آمال كبيرة معقودة على تشكيلة الموسم الحالي لخوض موسم ناجح بعدما انهى فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا الموسم الماضي في المركز الخامس ليغيب عن مسابقة دوري أبطال أوروبا.

فبالاضافة إلى جيسوس، ضم أرسنال ايضًا الظهير الأوكراني أولكسندر زينتشنكو من سيتي، البرتغالي فابيو فييرا، البرازيلي الشاب ماركينيوس والحارس الأميركي مات تورنر.

ولم ينجح نيوكاسل الطامح إلى فرض نفسه من جديد في تحقيق فوزه الثاني وتعادل أمام مضيفه برايتون صفر-صفر.

وكان سبق أن هزم نيوكاسل بقيادة المدرب إيدي هاو نظيره نونتغهام فورست الصاعد حديثًا 2-0 في الجولة الأولى.

كما انتهت مباراة ولفرهامبتون وفولهام بالتعادل السلبي.

وانتهت مواجهة ساوثهامبتون وضيفه ليدز يونايتد بالتعادل 2-2.

وسجل لساوثهامبتون جو أريبو 72، كيلي ولكر بيترس 81، فيما سجل لليدز مهاجمه الإسباني رودريغو 46، 60.