واصل أرسنال تراجعه على الصعيد المحلي في الآونة الأخيرة وتلقى هزيمته الثانية على التوالي بعد خسارته خارج ملعبه أمام ولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة مؤجلة من المرحلة 31 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وواصل أصحاب الأرض الملقبين بالذئاب تألقهم أمام الكبار وفرضوا سيطرتهم على المدفعجية مبكراً بإحرازهم 3 أهداف في الشوط الأول عن طريق كل من كونور كودي في الدقيقة 28 ومات دوهيرتي في الدقيقة 37 ودييغو غوتا في الدقيقة 45+2 فيما سجل المدافع اليوناني سوكراتيس هدف أرسنال الوحيد في الدقيقة 80.

هزيمة أرسنال كلفته الابتعاد بفارق نقطة عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، حيث تجمد رصيده عند 66 نقطة خلف تشيلسي الرابع (67 نقطة) وأمام يونايتد السادس بفارق نقطتين فقط.

من جانبه أصبح رصيد ولفرهامبتون 51 نقطة في المركز السابع بعد أن حقق فوزه الرابع عشر هذا الموسم مقابل 9 تعادلات و12 خسارة.

وكان فريق شمال لندن قد سقط على ملعبه أيضاً في المرحلة 35 (2-3) أمام كريستال بالاس، ما أصاب جماهيره بالصدمة خاصة بعد العروض القوية التي قدمها في مسابقة الدوري الأوروبي وفوزه ذهاباً وعودة على نابولي الإيطالي وتأهله إلى نصف نهائي المسابقة.