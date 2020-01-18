أضاع فريق أرسنال فوزاً كان في المتناول وتعادل على أرضه ووسط جمهوره بهدف لهدف مع ضيفه شيفيلد يونايتد في السبت إطار المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

استهل آرسنال المباراة بقوة وتقدم في الدقيقة 45 بهدف أحرزه مهاجمه البرازيلي الصاعد غابرييل مارتينيلي قبل أن يدرك جـون فـليك التعادل لشيفيلد في الدقيقة 83 من تسديدة رائعة.

وهي المرة الثانية على التوالي التي يفشل فيها آرسنال في تحقيق الفوز على الرغم من تقدمه ففي المرحلة الماضية للفريق أمام كريستال بالاس تقدم بيير-إيميريك أوباميانغ للمدفعجية قبل أن يتعادل جوردان ايو لكريستال بالاس، علماً بأن أوباميانغ طرد في هذه المباراة وغاب عن لقاء اليوم وسيستمر غيابه لمباراتين قادمتين.

ورفع شيفيلد رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع فيما أصبح رصيد أرسنال 29 نقطة في المركز العاشر بفارق الأهداف عن إيفرتون الحادي عشر.



