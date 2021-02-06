وسجل أولي واتكينز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية.

ويحتل أستون فيلا المركز الثامن مؤقتاً بـ35 نقطة فيما يحتل أرسنال المركز العاشر مؤقتاً بـ31 نقطة.

وعاد أرسنال إلى دوامة النتائج السيئة وعجز عن تحقيق الفوز للمباراة الثالثة توالياً في الدوري الإنكليزي.

وكان أرسنال عرف بداية سيئة للموسم قبل أن ينتفض ويحقق خمسة انتصارات في ست مباريات، لكنه مني بخسارة ثانية توالياً بعد الأخيرة ضد ولفرهامبتون التي شهدت طرد لاعبين في صفوفه المدافع البرازيلي دافيد لويز والحارس الالماني برند لينو.

وكان أرسنال انزلق إلى منطقة الهبوط في تشرين الثاني/نوفمبر، بعد خسارته أمام فيلا بالذات بثلاثية نظيفة.

على ملعب فيلا بارك، مُني أرسنال بهدف مبكر لأولي واتكنز بعد 74 ثانية على البداية بكرة ارتدت من المدافع روب هولدينغ، ولم يعرف طوال المباراة كيف يعود إلى النتيجة. وهذا أكثر هدف مبكر لفيلا في الدوري منذ 2014.

ويفتقد أرسنال في الآونة الأخيرة النجاعة الهجومية، فلم يسجل سوى مرة يتيمة في آخر ثلاث مباريات.

وفي ظل غياب لينو الموقوف، خاض الأسترالي مات راين ظهوره الأول مع فريق شمال لندن، بعد انضمامه على سبيل الإعارة من برايتون.

ونزل مهاجم ارسنال الغابوني بيار ايمريك اوباميانغ في آخر نصف ساعة، للمرة الثانية بعد غيابه بسبب مرض والدته، على غرار لاعب الوسط النرويجي مارتن أوديغارد المعار من ريال مدريد الإسباني.