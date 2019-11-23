فرّط أرسنال بنقطتين بغاية الأهمية بتعادله مع ضيفه ساوثهامبتون 2-2 اليوم السبت ضمن الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

ووجد أرسنال نفسه متخلفاً بالنتيجة مرتين بفضل هدفي دانييل إنغز (8) وجيمس وارد (71) لكن الفرنسي ألكسندر لاكازيت خطف نجومية اللقاء بإدراكه التعادل أولاً في الدقيقة (18) ومن ثم في الحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع 90+6.

وازداد ابتعاد أرسنال عن أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا من وضع مدرب إيمري تعقيداً بعدما صار رصيد المدفعجية 18 نقطة في المركز السابع بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي الرابع الذي يلاقي تشيلسي حالياً.

وهذه المرة الخامسة توالياً التي يفشل بها أرسنال في تحقيق الفوز ضمن منافسات الدوري الممتاز.