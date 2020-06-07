ويؤدي الغانرز تدريباتهم بصفوف مكتملة، استعداداً للاستئناف المرتقب للموسم، حيث تنتظر الفريق مباراة قوية في اليوم الأول بعد عودةِ التنافس، بحلوله ضيفاً على مانشستر سيتي.

وتأجلت مباراة أرسنال وسيتي مرتين بسبب خوضِ مانشستر سيتي نهائي كأسِ الرابطة، ثم بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويحتاج أرسنال إلى النقاط الثلاث من هذه المواجهة من أجل الحفاظ على آماله في الظهور بدوري أبطالِ أوروبا الموسم المقبل بينما يسعى سيتي للحفاظ على حظوظه الضئيلة في منافسة ليفربول على اللقب.

ويملك أرسنال 40 نقطة في المركز التاسع مبتعداً بفارق 8 نقاط عن تشيلسي الرابع (لعب أرسنال مباراة أقل)، فيما يملك سيتي 57 نقطة بفارق 25 نقطة عن ليفربول المتصدر مع مباراة أقل أيضاً.