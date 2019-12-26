وفشل أرتيتا الذي عين يوم الجمعة الماضي خلفاً لمواطنه أوناي إيمري، في إعادة الفريق اللندني إلى سكة الانتصارات بالسقوط في فخ التعادل أمام مضيفه بورنموث 1-1.

وهي المباراة الثالثة توالياً التي يفشل فيها أرسنال في تحقيق الفوز معززاً سجله المخيب في الآونة الأخيرة حيث حقق فوزاً واحداً فقط في مبارياته الـ11 في الدوري، والـ14 الأخيرة في مختلف المسابقات.

وونجح بورنموث في افتتاح التسجيل من هجمة منسقة توغل على إثرها جاك ستايسي داخل المنطقة ولعبها عرضية زاحفة تابعها دان غوسلينغ بيمناه من مسافة قريبة على يمين الحارس الألماني بيرند لينو (35).

ونجح الدولي الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ في إدراك التعادل بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة مستغلاً كرة مرتدة من المدافع بعد تسديدة ريس نيلسون من حافة المنطقة (63).

وهو الهدف الثاني عشر لأوباميانغ هذا الموسم في الدوري المحلي فانفرد بالمركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق خمسة أهداف خلف مهاجم ليستر سيتي جايمي فاردي المتصدر.