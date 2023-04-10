أرتيتا يوجه اللوم لفريقه على التعادل أمام ليفربول من قبل beIN SPORTS April 10, 2023 16:46 1:05 دقيقة قال مدرب آرسنال أرتيتا بعد التعادل مع ليفربول إنّ الهدف الذي تلقاه فريقه قبل نهاية الشوط الأول أسهم في عودة ليفربول إلى أجواء المواجهة، كما أضاف أنّه كان على فريقه أن يقدم أداءً افضل في الشوط الثاني. مقابلات أرتيتا آرسنال -آخر الفيديوهات 1:05 دقيقة أرتيتا يوجه اللوم لفريقه على التعادل أمام ليفربول 1:17 دقيقة كلوب يشيد بردة فعل ليفربول بعد التأخر بالنتيجة 8:05 دقيقة المؤتمر الصحفي لغوارديولا قبل مواجهة بايرن ميونيخ 8:13 دقيقة المؤتمر الصحفي لدياز قبل مواجهة سيتي وبايرن 0:53 دقيقة توقيف حكم مباراة ليفربول وآرسنال المساعد 0:31 دقيقة إصابة في الركبة تُبعد تشوبو موتينغ عن مواجهة سيتي 3:24 دقيقة جدل بسبب التحكيم قبل نهائي كأس مصر 0:29 دقيقة سواريز يهدي غريميو لقب ولاية ريو غراندي دو سول 2:13 دقيقة برشلونة يتطلع لتوسيع الفارق مع ريال مدريد 1:02 دقيقة الشحانية يقصي الغرافة في أكبر المفاجآت