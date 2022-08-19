أرتيتا يقرّ بصعوبة مواجهة بورنموث من قبل beIN SPORTS August 19, 2022 19:12 1:08 دقيقة أقرّ الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن مواجهة فريقه أمام بورنموث ستكون صعبة مؤكّداً أنه من الصعب الحكم على فريقه بعد مباراتين فقط من بداية الموسم. مقابلات ميكيل أرتيتا الدوري الإنكليزي الممتاز أرسنال بورنموث -آخر الفيديوهات 1:37 دقيقة ماذا قال غوارديولا قبل ملاقاة نيوكاسل ؟ 1:08 دقيقة أرتيتا يقرّ بصعوبة مواجهة بورنموث 0:47 دقيقة تطوّرات عديدة في صفقة انتقال ألكاسير إلى الشارقة 0:35 دقيقة مواجهة ودية مرتقبة بين تونس والبرازيل 12:37 دقيقة لقاء خاص مع المدير الطبي في مستشفى حمد 0:37 دقيقة قائمة ريال مدريد تخلو من اسم كاسيميرو 1:27 دقيقة كونتي سيتقبّل أي قرار سيصدر بحقه 0:47 دقيقة NBA - عودة المباريات العالمية بعد عامين من التوقف 0:58 دقيقة الحكم مايك دين يعترف بخطئه 0:43 دقيقة نوتنغهام فوريست يضم مورغان غيبس-وايت