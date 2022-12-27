أرتيتا يشيد بعقلية الفريق ويتمنى رؤية فينغر مجدداً من قبل beIN SPORTS December 27, 2022 14:30 1:08 دقيقة أشاد أرتيتا مدرب آرسنال بعقلية الفريق عقب الفوز 3-1 على وست هام، مشيداً بدور الجماهير في النتيجة ومبدياً سعادته بتواجد المدرب التاريخي آرسين فينغر في الملعب، متمنياً أن يواصل ظهوره مع الفريق مستقبلاً. مقابلات أرتيتا الدوري الإنكليزي الممتاز آرسنال -آخر الفيديوهات 0:19 دقيقة أياكس أمستردام يعلن فسخ عقد بليند بالتراضي 1:08 دقيقة أرتيتا يشيد بعقلية الفريق ويتمنى رؤية فينغر مجدداً 0:22 دقيقة ماركا: "بنزيمة كان يمكنه اللعب في قطر 2022™" 0:45 دقيقة دجوكوفيتش يعود إلى أستراليا بعد عام من ترحيله 2:51 دقيقة تشلسي يتطلع لإنهاء سلسلة هزائمه 0:38 دقيقة غريزمان يعود لتدريبات أتليتيكو مدريد 0:28 دقيقة تعادل النصر والهلال في قمة المرحلة العاشرة 0:46 دقيقة ليفربول ينجح في ضم كودي خاكبو 3:05 دقيقة افتتاح ملعب الميناء الأولمبي تحضيراً لخليجي 25 3:44 دقيقة آرسنال يقلب تأخره أمام وست هام ويعزز صدارته