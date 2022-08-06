أرتيتا يشيد بأرسنال بعد تجاوز كريستال بالاس من قبل beIN SPORTS August 6, 2022 14:41 1:01 دقيقة قال ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال بعد فوز فريقه على كريستال بالاس في الجولة الأولى من الدوري الإنكليزي الممتاز إنّه سعيد بالفوز والنقاط الثلاث خاصة أمام منافس صعب مثل كريستال بالاس. مقابلات أرتيتا الدوري الإنكليزي الممتاز أرسنال -آخر الفيديوهات 2:11 دقيقة كلوب: "ليفربول فاز بنقطة" 4:30 دقيقة محمد صلاح ينقذ ليفربول من الخسارة أمام فولهام 3:03 دقيقة تفاؤل تركي بعد منح الفرصة للمدربين الشباب 0:55 دقيقة ناغلسمان سعيد بالطاقة الإيجابية التي امتلكها بايرن 0:45 دقيقة فييرا محبط بسبب فشل كريستال بالاس في التسجيل 1:01 دقيقة أرتيتا يشيد بأرسنال بعد تجاوز كريستال بالاس 3:20 دقيقة باريس سان جيرمان يبحث عن الفوز بغياب مبابي 0:42 دقيقة الجزائري بن حمودة يمنح العرب أول فضية 0:43 دقيقة روبليف يصعد إلى ربع نهائي بطولة واشنطن 2:58 دقيقة أرسنال يفتتح موسمه بالفوز على كريستال بالاس