أرتيتا يشرح محنته في أول ظهور بعد تعافيه من كورونا من قبل beIN SPORTS March 28, 2020 21:10 1:32 دقيقة في أول ظهور له بعد شفائه من فيروس كورونا، شرح ميكل أرتيتا مدرب أرسنال ما حدث له بالتفصيل والأعراض التي عانى منها وكيف شفي من ذلك. مقابلات ميكيل أرتيتا كورونا -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة ثمانية لاعبين من وست هام في الحجر الوقائي 0:46 دقيقة ثلاثة سيناريوهات مطروحة لاستكمال الموسم في إسبانيا 3:05 دقيقة والد عبد الحق نوري: "حالة ابني الصحية شهدت تحسنا" 1:29 دقيقة كيكي سيتين مشتاق لأجواء المباريات 3:38 دقيقة تدابير منتظرة للتخفيف من تداعيات كورونا في إنكلترا 2:30 دقيقة نجوم الكرة العراقية يبادرون بلفتة إنسانية 4:13 دقيقة كيليني يحاول تخفيف الأعباء المالية على يوفنتوس 1:22 دقيقة الأندية الإسبانية تطالب سلطات العمل بتخفيض الرواتب 11:39 دقيقة موجز الأخبار 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية