أرتيتا يدرك أهمية الفوز على توتنهام January 14, 2023 18:33 0:40 دقيقة أكد مدرب الغانرز ميكيل أرتيتا أنه يدرك دربي شمال لندن الذي سيجمع بين توتنهام وآرسنال، مضيفاً أنّ التركيز يعتبر مطلوباً للفوز به. مقابلات أرتيتا الدوري الإنكليزي الممتاز آرسنال -آخر الفيديوهات 0:25 دقيقة رايو فاييكانو يستعيد توازنه وإشبيلية يسقط مجدداً 1:19 دقيقة أنشيلوتي يؤكد أهمية فوز ريال مدريد على برشلونة 1:09 دقيقة بيلينغهام منزعج من وضعية بوروسيا دورتموند 0:40 دقيقة أرتيتا يدرك أهمية الفوز على توتنهام 3:43 دقيقة برايتون يقسو على ليفربول ويهزمه بالثلاثة 4:12 دقيقة مانشستر يونايتد يهزم مانشستر سيتي ويحسم الديربي 0:46 دقيقة كوون يتوّج بلقب بطولة أديلايد الدولية الثانية 1:10 دقيقة بيلينغهام يصب تركيزه على الارتقاء بمستوى دورتموند 0:40 دقيقة دجوكوفيتش يتطلّع للمشاركة في بطولة أستراليا 1:08 دقيقة نادال يؤكد جاهزيته للدفاع عن لقب بطولة أستراليا