أرتيتا يحث لاعبيه على تقديم المزيد ولامبارد منزعج من قبل beIN SPORTS December 26, 2020 23:27 3:11 دقيقة أبدى الإسباني أرتيتا مدرب أرسنال رضاه الكامل على أداء فريقه في الوقت الذي أشار به لامبارد إلى انحفاض مستوى كتيبة البلوز. مقابلات أرتيتا أرسنال فرانك لامبارد تشيلسي -آخر الفيديوهات 3:11 دقيقة أرتيتا يحث لاعبيه على تقديم المزيد ولامبارد منزعج 3:47 دقيقة مانشستر سيتي ينتصر دون عناء ويصبح خامساً 2:48 دقيقة إيفرتون للمركز الثاني بفوزه الهزيل على شيفيلد 0:26 دقيقة الأهلي المصري يعلن تعافي موسيماني من فيروس كورونا 2:22 دقيقة النني يأمل البناء على تجاوز تشيلسي لعودة أرسنال 5:15 دقيقة أرسنال يصالح جماهيره بفوز عريض على تشيلسي 0:28 دقيقة نانت يستعين بدومينيك الغائب عن التدريب منذ 2010 0:56 دقيقة بيكاسيسيه يستقيل من تدريب راسينغ 1:21 دقيقة فرنانديز يشيد بليستر وفاردي مقتنع بالتعادل 4:46 دقيقة أستون فيلا ينتصر بالثلاثة ويحسّن موقعه