أرتيتا يتحدّث عن الفوز الباهر لأرسنال على توتنهام من قبل beIN SPORTS September 26, 2021 21:29 1:20 دقيقة عبّر الإسباني ميكل أرتيتا عن سعادته بالفوز على توتنهام مقدماً هذا الانتصار للجماهير التي ساندت الفريق. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز أرسنال ميكل أرتيتا -آخر الفيديوهات 1:20 دقيقة أرتيتا يتحدّث عن الفوز الباهر لأرسنال على توتنهام 2:02 دقيقة فوزان عريضان للسد والدحيل 0:38 دقيقة هوركاتش يحصد لقب بطولة موزيل 0:47 دقيقة كونتافيت تحرز لقب بطولة أوستـرافا 1:29 دقيقة فالكاو يواصل التألق وانتصار ثمين لأوساسونا 3:19 دقيقة موناكو يقلب الطاولة على كليرمون 2:31 دقيقة فاتي: رقم ميسي لا يمثل ضغطاً بالنسبة لي 5:16 دقيقة أرسنال يحسم مواجهة الديربي بالفوز على توتنهام 0:40 دقيقة الاتحاد المصري يعتذر عن استضافة مباراة السودان 0:28 دقيقة خيمينيز يستعيد شهيته ويقود وولفرهامبتون لفوز غالٍ