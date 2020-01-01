أرتيتا يتحدث عن إحساس الفوز الأول من قبل beIN SPORTS January 1, 2020 23:34 1:41 دقيقة كشف مدرب أرسنال الجديد، ميكيل أرتيتا، عن إحساس رائع يغمره عقب الفوز الأول الذي تحقق تحت إمرته أمام منافس كبير اسمه مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0. ميكيل أرتيتا -آخر الفيديوهات 1:38 دقيقة مورينيو يشرح سبب تصرفه "الغريب" مع مدرب ساوثمبتون؟ 2:27 دقيقة الشريف يؤكد أنّ توتنهام ظُلم تحكيمياً ضد ساوثمبتون 1:41 دقيقة أرتيتا يتحدث عن إحساس الفوز الأول 1:15 دقيقة سولشار يشيد بأداء آرسنال 0:53 دقيقة ماذا قال غوارديولا وأنشيلوتي بعد المواجهة ؟ 0:37 دقيقة أوليفر كان عضواً في المجلس التنفيذي لبايرن ميونيخ 3:22 دقيقة سيتي يهزم إيفرتون ويواصل تشديد الخناق على ليستر 3:18 دقيقة أرسنال يحسم القمة الكلاسيكية أمام يونايتد 2:43 دقيقة ملخص مباراة ساوثهامبتون وتوتنهام 4:37 دقيقة ليستر يصعق نيوكاسل ويعزز وصافته