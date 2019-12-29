أرتيتا: "هزيمة صعبة ومحبطة ومخيبة للآمال" من قبل beIN SPORTS December 29, 2019 21:22 2:12 دقيقة أكد الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب أرسنال، أن الهزيمة أمام تشيلسي في "ديربي لندن" كانت صعبة ومحبطة ومخيبة للآمال. -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة نهضة بركان ينفرد بالصدارة 2:13 دقيقة أغويرو: "كان علينا الفوز" 2:12 دقيقة أرتيتا: "هزيمة صعبة ومحبطة ومخيبة للآمال" 2:08 دقيقة هل لمس الحكم الكرة قبل هدف أغويرو أمام شيفلد؟ 3:40 دقيقة سيتي يستعيد توازنه بفوز شاق على شيفيلد 0:55 دقيقة النصر الليبي يفشل في تحقيق الفوز الأول 1:39 دقيقة كلوب: "فوز مهم أمام خصم عنيد" 1:41 دقيقة سانتو: "لم نكن حاسمين أمام ليفربول" 3:27 دقيقة ليفربول يضيف ولفرهامبتون إلى قائمة ضحاياه 1:48 دقيقة أبو تريكة: "أتركوا لنا كرة القدم حتى بأخطائها"