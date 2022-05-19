أرتيتا لم يفقد الأمل بالحصول على المركز الرابع من قبل beIN SPORTS May 19, 2022 15:25 0:46 دقيقة أكد ميكل أرتيتا مدرب آرسنال أنه لا يزال متمسكاً بأمل الحصول على المركز الرابع بفوزِ نوريتش على توتنهام، كاشفا أنهم سيُرسلُون أشخاصا إلى نوريتش لمحاولة دعم الفريق معنوياً. تقارير إخبارية أرتيتا الدوري الإنكليزي الممتاز آرسنال -آخر الفيديوهات 4:26 دقيقة كولون يتأهل إلى دور الستة عشر من كوبا ليبرتادوريس 1:20 دقيقة احتفالات صاخبة في فرانكفورت 1:12 دقيقة كونتي يؤكد أحقية توتنهام بالمركز الرابع 0:46 دقيقة أرتيتا لم يفقد الأمل بالحصول على المركز الرابع 10:15 دقيقة بيريرا: كأس العالم FIFA قطر 2022™ ستكون استثنائية 1:52 دقيقة أفضل لاعبي العالم سيتنافسون في أسباير على لقب 2022 3:02 دقيقة إيفرتون ينظر لضمان البقاء من بوابة كريستال بالاس 0:31 دقيقة مودريتش يرغب في إنهاء مسيرته في ريال مدريد 2:27 دقيقة غولدن ستايت يحبط دونتشيتش 1:30 دقيقة فيليب كوستيتش: "إنها أفضل لحظة في مسيرتي"