أرتيتا: "علينا المحافظة على تركيزنا" من قبل beIN SPORTS October 14, 2021 21:02 0:53 دقيقة أكّد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال في مؤتمره الصحفي قبل مواجهة كريستال بالاس في الجولة الثامنة من الدوري الإنكليزي الممتاز أن على فريقه المحافظة على تركيزه والاستفادة من نتائجه الجيدة قبل فترة التوقف الدولي لتحقيق الفوز والتقدم أكثر على جدول الترتيب. مقابلات تقارير إخبارية ميكيل أرتيتا الدوري الإنكليزي الممتاز أرسنال -آخر الفيديوهات 6:03 دقيقة ملخص مباراة ليون وبنفيكا 4:18 دقيقة فوز كبير لبوليفيا على باراغواي 0:30 دقيقة برشلونة يواصل تألّقه في دوري أبطال أوروبا للسيدات 0:25 دقيقة دورة إنديان ويلز: البريطاني نوري إلى نصف النهائي 0:53 دقيقة أرتيتا: "علينا المحافظة على تركيزنا" 0:27 دقيقة باريس سان جيرمان يعدّ العدّة لمواجهة أنجيه 0:44 دقيقة لاعب بورنموث ديفيد بروكس يعلن إصابته بسرطان الدم 0:37 دقيقة ليفانتي يعود للتدريبات تحت قيادة خافيير بيريرا 0:36 دقيقة كوبنهاغن نقطة انطلاق طواف فرنسا 2022 0:33 دقيقة بيدري يجدّد عقده مع برشلونة بشرط جزائي قياسي !