أجواء رائعة في تدريبات ليفربول عن بعد April 28, 2020 12:16 2:36 دقيقة -آخر الفيديوهات 3:20 دقيقة لقاء خاص مع رئيس الاتحاد الإفريقي للركبي 2:08 دقيقة الأندية الفرنسية تعدّ العدّة لاستئناف التدريبات 0:29 دقيقة أياكس يبحث حلولا لمساعدة الأندية الصغيرة في هولندا 2:03 دقيقة جدل في إيطاليا بشأن موعد العودة للتدريبات 2:48 دقيقة كل المؤشرات تشير إلى قرب عودة منافسات الليغا 2:36 دقيقة أجواء رائعة في تدريبات ليفربول عن بعد 0:48 دقيقة زياش لن يودّع جماهير أياكس بسبب كورونا 2:02 دقيقة دراسة علمية قيّمة عن أهمية هدف السبق 1:22 دقيقة بوكا يدرس عقود لاعبيه ويحدّد موقفه من إلغاء الموسم 1:53 دقيقة شروط صارمة لاستئناف منافسات الدوري الألماني قريباً