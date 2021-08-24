أجمل وأطرف الاحتفالات في تاريخ الدوري الإنكليزي من قبل beIN SPORTS August 24, 2021 09:50 2:28 دقيقة سلسلة من أبرز وأشهر الاحتفالات سواء للاعبين أو المدربين في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز. أهداف الدوري الإنكليزي الممتاز وست هام ليستر سيتي ميكاييل أنطونيو -آخر الفيديوهات 0:51 دقيقة أنباء عن اعتزام أرسنال الاستغناء عن نجمه أوباميانغ 0:40 دقيقة بول ليرولا باقٍ مع مرسيليا 0:39 دقيقة إغلاق المدرج الجنوبي لملعب نيس بعد أعمال شغب 0:58 دقيقة موقعة حاسمة تجمع آيندهوفن ببنفيكا 2:51 دقيقة مستقبل أرتيتا مع أرسنال على المحك 1:27 دقيقة لوك أيلنغ في لقاء حصري مع beIN SPORTS 0:49 دقيقة الجزائري بلفوضيل من هوفنهايم إلى هيرتا برلين 2:28 دقيقة أجمل وأطرف الاحتفالات في تاريخ الدوري الإنكليزي 3:22 دقيقة الإمارات تنهزم أمام إسبانيا 5:35 دقيقة الجزائري بن رحمة يقود وست هام لاكتساح ليستر سيتي