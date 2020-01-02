أجمل خمسة أهداف من ركلات مقصية في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز من قبل beIN SPORTS January 2, 2020 12:00 1:59 دقيقة إليكم أجمل خمسة أهداف من ركلات مقصية في تاريخ مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز. الدوري الإنكليزي الممتاز أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 1:59 دقيقة أجمل ركلات مقصية في تاريخ الـ"بريميرليغ" 0:42 دقيقة كريستيانو ينوي البقاء مع يوفنتوس حتى سن الـ38 2:15 دقيقة "تريبل دابل" لجيمس ويانيس ينقذ ميلووكي 2:11 دقيقة كلوب: لن نقوم بعمل كبير في فترة الإنتقالات الشتوية 3:00 دقيقة هل بإمكان زلاتان وضع حد لـ"لعنة العائدين"؟ 2:01 دقيقة جولة صعبة بانتظار إنتر ويوفنتوس 1:45 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:38 دقيقة مورينيو يشرح سبب تصرفه "الغريب" مع مدرب ساوثمبتون؟ 2:27 دقيقة الشريف يؤكد أنّ توتنهام ظُلم تحكيمياً ضد ساوثمبتون 1:41 دقيقة أرتيتا يتحدث عن إحساس الفوز الأول