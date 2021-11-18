أجمل خمسة أهداف لجيرارد "اللاعب" من قبل beIN SPORTS November 18, 2021 18:46 2:05 دقيقة بمناسبة عودته إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، نعود بكم في الذاكرة إلى أجمل خمسة أهداف سجلها ستيفن جيرارد خلال مشواره كلاعب في المسابقة. تقارير إخبارية ستيفن جيرارد الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة إسبانيا والبرازيل في نصف نهائي بطولة العالم للبادل 1:00 دقيقة كاهيل: "نسخة هذا المونديال ستكون فريدة من نوعها" 0:35 دقيقة حلبة لوسيل الدولية تتأهب لاحتضان جائزة قطر الكبرى 2:05 دقيقة أجمل خمسة أهداف لجيرارد "اللاعب" 0:38 دقيقة سيدات الأرجنتين في نصف نهائي بطولة العالم للبادل 1:31 دقيقة أستون فيلا يقدّم جيرارد لوسائل الإعلام 0:41 دقيقة زفيريف إلى نصف النهائي لملاقاة دجوكوفيتش 0:48 دقيقة الفرنسي "غوميز" مدرباً جديداً للمنتخب الموريتاني 2:19 دقيقة رابطة الليغا تحتفي بعودة النجم البرازيلي ألفيس 1:39 دقيقة غيدو رودريغيس في حوار حصري على beIN SPORTS