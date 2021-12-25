أجمل الأهداف التي سجلت في تاريخ البوكسينغ داي من قبل beIN SPORTS December 25, 2021 14:07 2:46 دقيقة اختيار رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لأجمل الأهداف في تاريخ الدوري في البوكسينغ داي، منذ ظهوره باسمه وشكله الجديدين. الملخصات الدوري الإنكليزي الممتاز البوكسينغ داي -آخر الفيديوهات 3:22 دقيقة جدل كبير في الجزائر حول أقدم فريق كروي 0:30 دقيقة السد يعلن غياب بيدرو لأربعة أسابيع 2:02 دقيقة دي خيا: "الغيابات أربكتنا ورونالدو لا يمكن وصفه" 2:36 دقيقة أرقام خاصة عن مباريات البوكسينغ داي 2:46 دقيقة أجمل الأهداف التي سجلت في تاريخ البوكسينغ داي 1:33 دقيقة هندرسون يصف التجربة الحالية مع كورونا بالمختلفة 1:19 دقيقة فييرا يطالب باحترام بطولة كأس أمم إفريقيا 0:48 دقيقة لائحة أولية للمنتخب التونسي استعداداً للـ"كان" 3:28 دقيقة نتائج مشجعة للرياضة اللبنانية في عام 2021 1:14 دقيقة رودجرز يقر بوجود صعوبات