أجمل أهداف مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي الممتاز من قبل beIN SPORTS May 11, 2021 22:31 2:59 دقيقة شاهد أجمل 10 أهداف لمانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي الممتاز خلال موسم 2020-2021. تقارير إخبارية أهداف الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 1:03 دقيقة برشلونة يتعثر بالتعادل بعد مباراة عصيبة مع ليفانتي 0:38 دقيقة دجوكوفيتش يتفادى الخروج المبكر من دورة روما 0:57 دقيقة ماتيتش: "قدّمنا مباراة جيدة" 2:59 دقيقة أجمل أهداف مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي 2:40 دقيقة رياض محرز ينتزع ثقة غوارديولا باقتدار 2:10 دقيقة موسم استثنائي لمانشستر سيتي 1:06 دقيقة رودجرز يمتدح فريقه بعد الفوز على يونايتد 3:12 دقيقة مانشستر سيتي يظفر بتاج الدوري الإنكليزي 0:59 دقيقة موغوروثا تعبر إلى ثاني أدوار دورة روما 0:32 دقيقة فوكينا يفاجئ ديميتروف في دورة روما